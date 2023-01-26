Kremlin, ABD ve Almanya'nın Ukrayna'ya tank gönderme kararını çatışmaya müdahil olma şeklinde değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kremlin, ABD ve Almanya'nın Ukrayna'ya tank gönderme kararını çatışmaya müdahil olma şeklinde değerlendirdi

26.01.2023 13:35

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş hız kesmeden devam ederken, Almanya'nın Leopard 2 tanklarını, ABD'nin ise 31 adet M1 Abrams tipi tankı Ukrayna'ya göndereceklerini açıklaması Kremlin'de büyük yankı uyandırdı. Kremlin iki ülkenin bu kararına tepkisini "ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya tank dahil silah sevkiyatını çatışmaya doğrudan müdahil olma şeklinde değerlendiriyoruz." açıklamasıyla gösterdi.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaş hız kesmeden devam ederken, Almanya'dan dikkat çeken bir karar geldi. Başbakan Olaf Scholz, uzun süredir sevkiyatına karşı çıktığı Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesine onay verdi. İlk etapta, Ukrayna'ya 14 Leopard 2 tankı gönderilecek. Alman hükümeti ayrıca, bu tanklara sahip başka ülkelerin de Ukrayna'ya sevkiyatına izin verecek.

ABD DE TANK SEVKİYATI YAPACAK

Almanya'nın bugün Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya göndermeye karar vermesinin ardından bir hamle de ABD'den geldi. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tipi tank ve 8 adet M88 tank kurtarma aracı göndereceklerini duyurdu. Biden, Abramsların "dünyanın en yetenekli tankları" olduğunu belirterek, 31 Abrams tankının Ukrayna'nın stratejik hedeflerine ulaşma kapasitesini artıracağını söyledi. ABD'nin, Ukrayna birliklerini en kısa sürede eğiteceğini söyleyen Biden, "Tankları için yedek parça ve bakım desteği de vereceğiz. Putin Ukrayna'ya desteğimizin zamanla azalacağını düşündü ama yanıldı. Yanılmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

KREMLİN'DEN TEPKİ

Bu gelişmelerin ardından Rusya cephesinden tepki gecikmedi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, "ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya tank dahil silah sevkiyatını çatışmaya doğrudan müdahil olma şeklinde değerlendiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Patruşev de "ABD ve NATO Ukrayna'daki savaşa katılıyor, savaşı uzatmak istiyor" diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
500
Kremlin: 'Ukrayna'ya tank dahil silah sevkiyatını, çatışmaya doğrudan müdahil olma şeklinde değerlendiriyoruz' Kremlin: 'Ukrayna'ya tank dahil silah sevkiyatını, çatışmaya doğrudan müdahil olma şeklinde değerlendiriyoruz' Peskov ABD yapımı tankları hedef aldı: 'Tıpkı diğerleri gibi yanacak' Peskov ABD yapımı tankları hedef aldı: 'Tıpkı diğerleri gibi yanacak'

Dmitriy Peskov, Kremlin, Ukrayna, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kremlin, ABD ve Almanya'nın Ukrayna'ya tank gönderme kararını çatışmaya müdahil olma şeklinde değerlendirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:15 Ümit Özat'ın babası hayatını kaybetti
13:06 Hayvan gübresinden cesedi çıkan Suriye uyruklu kadın 2 ay önce öldürülmüş! 4 kişi gözaltında
14:08 Baba olduğunu duyuran Gökhan Çıra'nın ardından Selin Ciğerci de konuştu: Anne oldum
14:08 Kimsenin yapamadığını Burak Yılmaz yaptı! İşte tarihe geçen kare
14:02 Selin Ciğerci video paylaşıp sesi titreyerek duyurdu: Anne oldum, bebeğim hafta içi yanıma gelecek
14:01 Tarihe geçen kare! Burak Yılmaz bu zamana kadar kimsenin başaramadığını başardı
13:58 Çöp evde 3 kardeş çıplak ve halsiz şekilde bulundu! Anne ve baba gözaltında
13:52 3 çocuk çöp evde çıplak halde bulundu! Anne evi terk etmiş, baba gözaltında
13:38 Pala'nın en önemli adamıydı! Kurtlar Vadisi'nin Bedir'i Levent Güner öldü
13:32 Kurtlar Vadisi'nin Bedir'i Levent Güner hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2023 14:30:26. #1.13#
SON DAKİKA: Kremlin, ABD ve Almanya'nın Ukrayna'ya tank gönderme kararını çatışmaya müdahil olma şeklinde değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement