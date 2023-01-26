Kremlin, ABD ve Almanya'nın Ukrayna'ya tank gönderme kararını çatışmaya müdahil olma şeklinde değerlendirdi

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaş hız kesmeden devam ederken, Almanya'dan dikkat çeken bir karar geldi. Başbakan Olaf Scholz, uzun süredir sevkiyatına karşı çıktığı Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesine onay verdi. İlk etapta, Ukrayna'ya 14 Leopard 2 tankı gönderilecek. Alman hükümeti ayrıca, bu tanklara sahip başka ülkelerin de Ukrayna'ya sevkiyatına izin verecek.

ABD DE TANK SEVKİYATI YAPACAK

Almanya'nın bugün Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya göndermeye karar vermesinin ardından bir hamle de ABD'den geldi. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tipi tank ve 8 adet M88 tank kurtarma aracı göndereceklerini duyurdu. Biden, Abramsların "dünyanın en yetenekli tankları" olduğunu belirterek, 31 Abrams tankının Ukrayna'nın stratejik hedeflerine ulaşma kapasitesini artıracağını söyledi. ABD'nin, Ukrayna birliklerini en kısa sürede eğiteceğini söyleyen Biden, "Tankları için yedek parça ve bakım desteği de vereceğiz. Putin Ukrayna'ya desteğimizin zamanla azalacağını düşündü ama yanıldı. Yanılmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

KREMLİN'DEN TEPKİ

Bu gelişmelerin ardından Rusya cephesinden tepki gecikmedi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, "ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya tank dahil silah sevkiyatını çatışmaya doğrudan müdahil olma şeklinde değerlendiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Patruşev de "ABD ve NATO Ukrayna'daki savaşa katılıyor, savaşı uzatmak istiyor" diye konuştu.