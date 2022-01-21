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Kremlin: ABD ve NATO'dan güvenlikle ilgili tekliflere yanıt bekliyoruz - Son Dakika

Kremlin: ABD ve NATO'dan güvenlikle ilgili tekliflere yanıt bekliyoruz

21.01.2022 14:15
Kremlin: ABD ve NATO'dan güvenlikle ilgili tekliflere yanıt bekliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve NATO'dan güvenlikle ilgili tekliflere yanıt beklediklerini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve NATO'dan güvenlikle ilgili tekliflere yanıt beklediklerini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD ve NATO'ya güvenlik garantileri ile ilgili teklifleri içeren iki anlaşma taslağını Aralık 2021'de ilettiklerini anımsatan Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsviçre'nin Cenevre kentindeki görüşmesini değerlendirdi.

Blinken'ın Rusya'ya bu tekliflere yazılı yanıt getirmediğine dikkati çeken Peskov, "Blinken'ın yanıt getirmeyeceğini önceden biliyorduk. Bu görüşmenin başka amacı var. Lavrov ve Blinken'ın görüş alışverişinde bulunması ve güvenlikle ilgili yapılan üç tur görüşmesinin sonuçlarını kıyaslama yapması için fırsatın olacağını umuyoruz." dedi.

Peskov, "İlk adımlar atıldı. Müzakereler yapıldı, istişareler devam ediyor. Endişelerimize yönelik nasıl bir yanıtın geleceği ise başka bir şey. Önümüzdeki günlerde bunu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

" Ukrayna'daki durumu çözmeye yönelik girişimler memnuniyetle karşılanabilir"

Türkiye'nin Ukrayna meselesini çözüme yönündeki girişimlerini değerlendiren Peskov, " Ankara'dan yapılan açıklamaları duyuyoruz. Bir kez daha tekrarlayacağım: Ukrayna'daki durumu çözmeye yönelik her türlü girişim memnuniyetle karşılanabilir." dedi.

Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti temsilcilerini davet etmeye hazır olduğunu iddia eden Peskov, "Bu çok önemli unsur. Bunu kayda aldık. Bu bağlamda Ukrayna tarafının bunu kayda alıp almadığını ve buna nasıl baktığını merak ediyoruz." şeklinde konuştu.

Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin Türkiye ile temasların henüz yapılmadığını belirten Peskov, "Putin ve Erdoğan arasında şimdilik temas planlanmıyor. Şimdilik Putin'in programında telefon görüşmesi yok ancak gerektiğinde yapılabilir." ifadelerini kullandı.

"Donbas'ta durum gergin"

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasına ilişkin Rus Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'na önerinin sunulmasını da değerlendiren Peskov, bu bölgede durumun gergin olduğunu vurguladı.

Peskov, şunları kaydetti:

"Bu gerginliğin artmasını kışkırtacak adımlardan kaçınılması çok önemlidir. Burada mevcut gergin durumu dikkate alan dengeli adımların sorumluluğunun bilincinde olunması çok önemlidir. Bu inisiyatifi önerenlerin, ince ve kırılgan bir konuda siyasi puan kazanmaya çalışmaması önemlidir."

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kremlin: ABD ve NATO'dan güvenlikle ilgili tekliflere yanıt bekliyoruz - Son Dakika
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