Kremlin: ABD ve NATO ile yürütülen müzakerelerde anlaşmazlıklar var - Son Dakika

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD ve NATO ile yürüttüğü müzakerelerde temel konularda anlaşmazlıklar olduğunu bildirdi.

Peskov, Rusya ile NATO arasındaki güvenlik garantileri konusundaki görüşmelere ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

NATO'nun, Rusya'ya kendi toprakları içerisinde kendi ordusunu nasıl ve nereye hareket ettirmesini dikte etmesinin mümkün olamayacağını vurgulayan Peskov, "Rusya silahlı kuvvetlerini başka devletlerin topraklarında hareket ettirmiyor." dedi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davetine tepki

Peskov, NATO'nun genişleme tehdidini sürdürdüğüne işaret ederek, "ABD'li yetkililerin NATO'ya yeni üyeleri, yani Finlandiya ve İsveç'i davet eden açıklamalarını duyuyoruz. Bazı NATO ülkelerinden, yani bazı Baltık ülkelerinden topraklarındaki asker sayısının arttırılmasını talep eden açıklamalar duyuyoruz. Bütün bunlar olurken gerilimi azaltmak için neye ihtiyacımız var?" diye konuştu.

Rusya'nın ABD ve NATO ile Cenevre ve Brüksel'de güvenlik garantileri ile ilgili yaptığı müzakerelerin temel konularında anlaşmazlıkların bulunduğuna dikkati çeken Peskov, "Müzakereler belirli temel sorulara belirli somut cevaplar almak için başlatıldı. Bu temel konularda anlaşmazlıklar kaydedildi. Bu kötü. Bu, gerçekleşen iki tur için sadece bir eksi sayılabilir." ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya'nın ABD ile müzakereleri sürdürmek için siyasi iradeden hiçbir zaman yoksun kalmadığını aktararak, tam tersine, muhatapların müzakereleri yürütme konusunda isteksizlikleriyle karşılaştıklarını dile getirdi. Peskov, müzakerelerin müzakere yapmak için değil, somut sonuç ve somut cevap uğruna sürmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kuzey Akım-2 Doğal Gaz Boru hattı projesinin ticari olduğunu belirten Peskov, bunu Avrupa'nın güvenliğiyle bağlantılı hale getirmenin "saçma" olduğunu söyledi.

Peskov, ABD Kongresinin Rusya karşıtı hazırladığı yaptırım taslağıyla ilgili de yorumda bulunarak, müzakerelerin sürdüğü bir dönemde yaptırım taslağının açıklanmasını "olumsuz" ve " Moskova'ya baskı girişimi" olarak nitelendirdi.