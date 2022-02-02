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Kremlin: "ABD'yi kışkırtıcı eylemlerden ve Avrupa'da gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz" - Son Dakika

Kremlin: "ABD'yi kışkırtıcı eylemlerden ve Avrupa'da gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz"

02.02.2022 19:07
Kremlin: "ABD'yi kışkırtıcı eylemlerden ve Avrupa'da gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da yaşanan gerilimden Rusya'yı sorumlu tutan ABD'nin yaptırım tehditlerine cevap vererek, "ABD'yi tutarlı bir biçimde kışkırtıcı eylemlerden ve Avrupa'da gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da yaşanan gerilimden Rusya'yı sorumlu tutan ABD'nin yaptırım tehditlerine cevap vererek, "ABD'yi tutarlı bir biçimde kışkırtıcı eylemlerden ve Avrupa'da gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlenen haftalık basın toplantısında Ukrayna'da yaşanan gerilimden Rusya'yı sorumlu tutarak Rusya'ya karşı bankacılık faaliyetlerini bloke etme ve geniş kapsamlı yaptırımlar hazırlığında olan ABD'ye yönelik açıklamalarda bulundu. Yaptırımlar nedeniyle Kremlin'in endişeli olduğunu ifade eden Peskov, "Kremlin elbette ki endişeli, zira ABD'nin yaptırım davranışları kesinlikle öngörülemez. ABD bu konuda uluslararası öngörülemezliğini koruyor. Risklerden korunmak ve bu tür öngörülemeyen eylemlerin sonuçlarını en aza indirmek için planlarımız var. Ancak yine tekrar edeceğim, ABD'yi tutarlı bir biçimde kışkırtıcı eylemlerden ve Avrupa kıtasında gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kremlin: 'ABD'yi kışkırtıcı eylemlerden ve Avrupa'da gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kremlin: "ABD'yi kışkırtıcı eylemlerden ve Avrupa'da gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz" - Son Dakika
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