Almanya'daki darbe girişiminin arkasında Rusya mı var? İddialara Kremlin'den yanıt geldi - Son Dakika
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Almanya'daki darbe girişiminin arkasında Rusya mı var? İddialara Kremlin'den yanıt geldi

07.12.2022 16:48

Almanya'da darbe planlayan gruba operasyon düzenlenmesiyle ilgili sürecin bu ülkenin iç meselesi olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya'nın olaya dahli konusunda herhangi bir spekülasyon olamayacağını zaten kendileri ifade ettiler. Biz de olayı basından öğrendik, bu konuda söyleyecek bir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı.

Almanya'da bu sabah ülke genelinde yapılan baskınlarda terör örgütü üyesi olmak ve darbe planlamak suçuyla 25 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. "Darbe planlamasının ardından Rusya var" iddialarına ise Kremlin'den yanıt geldi.

"OLAYI BASINDAN ÖĞRENDİK"

Sözcü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın söz konusu olayla bir ilgisinin bulunmadığını vurgularken, "Bunlar Almanya'nın iç sorunları. Rusya'nın olaya dahli konusunda herhangi bir spekülasyon olamayacağını zaten kendileri de ifade ettiler. Biz de olayı basından öğrendik, bu konuda söyleyecek bir şeyimiz yok" ifadesini kullandı.

GÖZALTINA ALINANLARDAN BİR TANESİ RUS VATANDAŞI

Almanya'da bugün sabah saatlerinde ülke genelinde yapılan baskınlarda terör örgütü üyesi olmak ve darbe planlamak suçuyla biri Rusya vatandaşı 25 kişi gözaltına alınmıştı. Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Rusya vatandaşının gözaltına alınmasına ilişkin, kendilerine resmi kanallardan bilgi verilmediği bildirilmişti.

ARALARINDA ESKİ ASKERLER DE VAR

Öte yandan birçok eyalette aşısı sağcı Reich Yurttaşlar Hareketi'ne yönelik yapılan baskınlarda 52 kişi hakkında "Terör örgütü üyesi veya destekçisi olma" suçlamasıyla gözaltı kararı verildiği belirtildi. Yakalanan 25 kişinin arasında ise eski askerlerin de yer aldığı kaydedildi. Gözaltına alınanların Alman Federal Meclisine baskın yaparak darbe planladıkları iddia edildi.

"SİLAHLI SALDIRI PLANLANDIĞINA DAİR BİR ŞÜPHE VAR"

Alman Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu sabahtan beri büyük bir terörle mücadele operasyonu düzenlendiğini belirterek, federal savcının bir terör ağını soruşturduğunu ifade etti. Buschmann, "Anayasal kurumlara silahlı bir saldırı planlandığına dair bir şüphe var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Almanya, Kremlin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'daki darbe girişiminin arkasında Rusya mı var? İddialara Kremlin'den yanıt geldi - Son Dakika

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