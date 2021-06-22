Kremlin: "Bağışıklığı olmayan ve aşılanmayan kişiler her alanda çalışamayacak" - Son Dakika

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkesinde hala aşılanmayan ve bağışıklığı olmayan kişilerin her iş yerinde çalışamayacağını ve birçok alanda ayrımcılığa maruz kalacağını ifade etti.

Rusya'da korona virüsün farklı mutasyonlarının görülmesi ve vaka sayılarının artışa geçmesi artması yeni dalga endişesini beraberinde getirirken, aşılama programı da devam diyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan aşılamaya yönelik dikkat çeken bir açıklama geldi. Aşı olmayanların birçok alanda ayrımcılığa maruz kalacağını belirten Peskov, "Gerçek şu ki aşılanmayanlar ayrımcılığa maruz kalacak. Bağışıklığı olmayan ve aşılanmayan kişiler her alanda çalışamayacak. Çünkü bu kişiler başkaları için tehdit oluşturuyor" dedi.

Rusya'daki insan hakları ombudsmanı Tatyana Moskalkova'nın aşılanmayan kişilerin ayrımcılığa maruz bırakılması kapsamında kimsenin kısıtlanamayacağını ifade etmesine de yanıt veren Peskov, "Bu açıklamayı gördük. Mevcut korona virüs durumu için güçlü bir eylem gerekiyor" dedi. Peskov, "Virüsün davranışı o kadar olağandışı ki öyle ya da böyle aşı olmayanlar, antikorları olmayanlar, bağışıklığı olmayanlar, bağışıklığı olanlara göre daha çok dezavantajlı durumda" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)