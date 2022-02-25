Kremlin: Batı'nın yaptırımlarına yanıt vereceğiz - Son Dakika
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Kremlin: Batı'nın yaptırımlarına yanıt vereceğiz

25.02.2022 14:11
Kremlin: Batı'nın yaptırımlarına yanıt vereceğiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin yaptırımlarına yanıt verileceğini belirterek, "Elbette misilleme önlemleri gelecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin yaptırımlarına yanıt verileceğini belirterek, "Elbette misilleme önlemleri gelecek. Uygulanan kısıtlamaların analiz edilmesi gerekiyor." dedi.

Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve Batı'nın açıkladığı yeni yaptırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Batı'nın yaptırımlarına, Rusya'nın çıkarları doğrultusunda yanıt verileceğini anlatan Peskov, "Elbette misilleme önlemleri gelecek. Uygulanan kısıtlamaların analiz edilmesi gerekiyor. Bu analizde asıl amaç kendi çıkarlarımız olacaktır. Sadece kendi çıkarlarımıza göre hareket edeceğiz." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya ile görüşmeye hazır olduğuna yönelik açıklamalarını değerlendiren Peskov, "Bu yeni bir açıklama. Olumlu yönde bir hareket ve şimdi bunu analiz etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Peskov, Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir görüşme ihtimaline dair soruyu ise yanıtsız bıraktı.

Putin'in Zelenskiy'yi Ukrayna devlet başkanı olarak tanıyıp tanımadığına ilişkin bir başka soruyu yanıtlayan Peskov, "Evet elbette, Zelenskiy Ukrayna'nın başkanı." dedi.

Peskov, Batılı ülkelerin Rusya'ya yüksek teknolojili ürünlerle ilgili uyguladığı yaptırımlara da değinerek, "Elbette sorunlar olacaktır ama çözülemez değiller." diye konuştu.

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Dmitriy Peskov, Ukrayna, Kremlin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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