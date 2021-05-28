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Kremlin: Belarus hava sahasını kullanmayan Avrupa'dan uçuşlara engel teknik gerekçe yüzünden - Son Dakika

Kremlin: Belarus hava sahasını kullanmayan Avrupa'dan uçuşlara engel teknik gerekçe yüzünden

28.05.2021 17:35
Kremlin: Belarus hava sahasını kullanmayan Avrupa'dan uçuşlara engel teknik gerekçe yüzünden, System.String[]

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bazı Avrupa uçuşlarına yönelik Rusya'nın engelleme yaptığına ilişkin iddialar üzerine, meselenin teknik sorunlardan kaynaklandığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bazı Avrupa uçuşlarına yönelik Rusya'nın engelleme yaptığına ilişkin iddialar üzerine, meselenin teknik sorunlardan kaynaklandığını söyledi.

Peskov, Belarus hava sahasını kullanmadan Rusya'ya geçmek isteyen Avrupa'dan bazı hava yolu şirketlerine ait uçaklara Rus makamlarının izin vermemesi ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Havacılık otoritelerinin gerekli açıklamayı yapacağına inandığını belirten Peskov, "Bunlar teknik sorunlardır. Gerçekte mesele çok basit. Sistem onay verdiğinde ya da mutabakata varıldığında belli bir noktadan diğer noktaya uçuşlar her ülkenin hava sahasında gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

Belarus etrafından dolaşarak gelen söz konusu uçakların mutabakata varmadan uçuş yaptığına dikkati çeken Peskov, "İşte bu yüzden teknik sorunlar ortaya çıkıyor." dedi.

Bu meselenin Rusya ile Avrupa Birliği (AB) arasında ilişkileri etkileyip etkilemeyeceği sorusunu da cevaplayan Peskov, bu yönde herhangi bir problem için gerekçe görmediğini, zaten iki taraf arasında yeterince problem bulunduğunu kaydetti.

Peskov, bu konudaki teknik problemi Rus tarafının meydana getirmediğini vurguladı.

Ayrıca Peskov, Rus istihbaratının, Rus havacılık yetkililerinin ve Rusya'nın, Belarus'taki Ryanair hadisesi ile ilgisi olmadığını belirterek, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün konuyla ilgili inceleme başlatma niyetini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Belarus'ta yaşanan olay ve tepkiler

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla 23 Mayıs'ta Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan, bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Roman Protaseviç gözaltına alınmıştı.

Aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı kaydedilmiş, uçak gerekli kontrollerin yapılmasının ardından Minsk Havaalanı'ndan ayrılarak Vilnius'a gitmişti.

Bu olayın ardından AB, Belarus'tan gelen uçaklara hava sahasını kapatma kararı almış, Belarus hava sahasının da kullanılmaması çağrısını yapmıştı.

Avrupa'dan Belarus hava sahasını kullanmayan Avusturya Havayolları ile Air France şirketlerine ait uçakların Moskova seferleri Rus makamlarının kararıyla durdurulmuştu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bazı Avrupa uçuşlarına yönelik Rusya'nın engelleme yaptığına ilişkin iddiaların tek seferlik mi yoksa siyasi bir karar mı olduğunu bilmek istediklerini söylemişti.

Kremlin, Belarus, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kremlin: Belarus hava sahasını kullanmayan Avrupa'dan uçuşlara engel teknik gerekçe yüzünden - Son Dakika


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