Kremlin: "Dağlık Karabağ'daki askeri faaliyetlere derhal son verilmeli - Son Dakika

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ'daki askeri faaliyetlere derhal son verme çağrısında bulundu.

Azerbaycan-Ermenistan temas hattında çatışmalar devam ederken Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Durumu oldukça dikkatli bir şekilde izlemeye devam ediyoruz. Askeri faaliyetlere derhal son verilmesi ve son dönemdeki kötü giden sonuçların yanı sıra anlaşmazlıkları çözüm sürecinin siyasi ve diplomatik zemine taşınması gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Peskov, kimin haklı kimin haksız olduğunu belirlemek yerine savaş faaliyetlerini durdurmanın hayati önem taşıdığını ifade etti. Peskov, "Rusya her zaman eşit ağırlıklı bir tutuma sahip oldu. Bu tutum, Rusya'nın nüfuzunu ve her iki tarafla geleneksel dostane ilişkilerini bu çatışmayı ortadan kaldırmak için kullanmasına izin vermektedir" diye konuştu.

(İHA)