Kremlin'de koronavirüs vakası
6 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, bir Kremlin çalışanında koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, bir Kremlin çalışanında koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini duyurdu.
Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Basın Sözcüsü Dmitry Peskov düzenlediği basın toplantısında, bir Kremlin çalışanında koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Peskov ayrıca, virüs tespit edilen kişinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile teması olmadığını belirterek, yönetimin virüsün daha da fazla yayılmasını önlemek için gereken tüm tedbirleri aldığını aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 03:08 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi Fransa'da hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki genç kız Covid-19'dan hayatını kaybetti Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek