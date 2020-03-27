Kremlin'de koronavirüs vakası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, bir Kremlin çalışanında koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini duyurdu.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Basın Sözcüsü Dmitry Peskov düzenlediği basın toplantısında, bir Kremlin çalışanında koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Peskov ayrıca, virüs tespit edilen kişinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile teması olmadığını belirterek, yönetimin virüsün daha da fazla yayılmasını önlemek için gereken tüm tedbirleri aldığını aktardı.