Kremlin'den ABD Başkanı Biden'ın Putin hakkındaki sözlerine tepki - Son Dakika

Kremlin'den ABD Başkanı Biden'ın Putin hakkındaki sözlerine tepki

18.03.2021 14:47
Kremlin'den ABD Başkanı Biden'ın Putin hakkındaki sözlerine tepki, System.String[]

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "katil" olarak nitelendirmesine ve ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "Moskova bedel ödeyecek" şeklinde açıklamalarına tepki gösterdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "katil" olarak nitelendirmesine ve ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "Moskova bedel ödeyecek" şeklinde açıklamalarına tepki gösterdi.

Peskov, gazetecilerin Biden'ın açıklamalarına ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Söz konusu açıklamalara tepki verirken çok ayrıntıya girmeyeceğini söyleyen Peskov, "Sadece şunu söyleyebilirim ki; Biden'ın (Putin hakkındaki) sözleri çok kötü. ABD'ye yönelik yaklaşımlarımızı analiz edeceğiz. Moskova'ya davet edilen Büyükelçimizle istişarelerle birlikte önümüzdeki dönem bunu yapacağız." ifadesini kullandı.

Biden'ın Putin hakkında yaptığı açıklamaların tarihte benzerinin görülmediğine dikkati çeken Peskov, "Biden, ülkemizle ilişkileri kesinlikle iyileştirmek istemiyor." dedi.

Moskova'nın Biden'ın açıklamalarına misilleme yapmayacağına işaret eden Peskov, bu tür açıklamaların ikili ilişkilerin dinamiklerini etkileyeceğinin altını çizdi.

Rusya ile ABD arasındaki ikili ilişkileri "çok kötü" olarak nitelendiren Peskov, iki ülke arasındaki ilişkilerin nasıl düzeltileceği sorusuna, ABD tarafının cevap vermesi gerektiğini kaydetti.

Putin'in Biden'a bizzat cevap verip vermeyeceğini kesin olarak söyleyemeyeceğini belirten Peskov, Moskova ile Washington arasında diplomatik ilişkilerin kopması konusunda yorum yapmadı.

Peskov, "Büyükelçimiz, Rusya-Amerikan ilişkilerini gözden geçirmek üzere istişareler için Rusya'ya davet edildi." dedi.

Putin'in partisinden Biden'a "bunak" nitelemesi

Rusya'da iktidardaki parti Birleşik Rusya'nın Genel Konseyi Sekreteri Andrey Turçak ise Biden'ın açıklamasını ABD'deki siyasi çılgınlığın bir örneği olduğunu belirterek "Ayrıca liderlerinin yaşla bağlantılı bunaklığının zaferidir. Bu acizlikten ötürü meydana gelen, aşırı derecede bir saldırganlık ve tüm ülkemize bir meydan okumadır." yorumunu yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri, Vladimir Putin, Moskova, Kremlin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kremlin'den ABD Başkanı Biden'ın Putin hakkındaki sözlerine tepki - Son Dakika


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