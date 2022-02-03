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Kremlin'den ABD'nin Avrupa'ya ilave asker gönderme kararına tepki - Son Dakika

Kremlin'den ABD'nin Avrupa'ya ilave asker gönderme kararına tepki

03.02.2022 13:47
Kremlin'den ABD'nin Avrupa'ya ilave asker gönderme kararına tepki

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Avrupa'ya ilave asker gönderme kararından ötürü endişe duyduklarını belirterek, "Bunlar tansiyonu düşürmeye yönelik adımlar değil, aksine gerginliğin artmasına neden oluyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Avrupa'ya ilave asker gönderme kararından ötürü endişe duyduklarını belirterek, "Bunlar tansiyonu düşürmeye yönelik adımlar değil, aksine gerginliğin artmasına neden oluyor. Rusya'nın endişesi kesinlikle açıktır ve güvenliğini sağlamak için alacağı tüm önlemler de kesinlikle anlaşılabilirdir." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Avrupa'ya 3 bin askeri sevk etme kararını değerlendirdi.

ABD'ye sıklıkla Avrupa'da gerginliği artırmama çağrısında bulunduklarına işaret eden Peskov, "Ancak Amerikalılar bunu yapmaya devam ediyor. Burada sadece savaşın yaklaştığına veya herkesin bedel ödeyeceğine dair kışkırtıcı açıklamalardan bahsetmiyoruz. Burada bahsettiğimiz Avrupa'ya, sınırlarımıza yakın yerlere asker göndermeleridir." diye konuştu.

Peskov, ABD'nin söz konusu adımlarla bölgedeki gerginliği artırdığını savunarak, "Bunlar tansiyonu düşürmeye yönelik adımlar değil, aksine gerginliğin artmasına neden oluyor." dedi.

Rusya'nın ABD tarafından alınan karar nedeniyle endişe duyduğunun altını çizen Peskov, "Rusya'nın endişesi kesinlikle açıktır ve güvenliğini sağlamak için alacağı tüm önlemler de kesinlikle anlaşılabilirdir." ifadesini kullandı.

Peskov, ne tür önlemlerden bahsettiğine yönelik bir soruya, "Güvenliğimizi sağlayanlar tarafından gerekli görülen önlemler." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakında gerçekleştirmesi planlanan Türkiye ziyaretinin tarihine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Peskov, şöyle konuştu:

"Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şubat sonu dahil çeşitli günlerin olasılığını konuştular. İki taraf da Kovid-19 salgın koşulları ve programlarının müsaade ettiği ilk fırsatta bunun gerçekleşmesine ilgi duyuyorlar. Net bir tarih yok. Mümkün olan en kısa süre içerisinde gerçekleşmesini umuyoruz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kremlin'den ABD'nin Avrupa'ya ilave asker gönderme kararına tepki - Son Dakika


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