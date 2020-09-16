Kremlin'den Avrupa'ya Kuzey Akım 2 mesajı - Son Dakika

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile görüşme yapacağını söyleyerek Avrupa'nın Kuzey Akım 2 projesine yaptırımı görüşmesine tepki gösterdi.

Rus muhalif lider Aleksey Navalny'ın zehirlenme iddiaları sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya yaptırım uygulayabilecekleri mesajını verdikten sonra başta Almanya ülkeleri olmak üzere birçok Avrupalı ülke bu yönde adım atmak için tartışmalara başladı. ABD ve Avrupalı devletlerin Kuzey Akım 2 projesine karşı yaptırımı tartışmaya başlaması üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov açıklama yaptı. Batılı devletlerin yaptırımı uygulama konusunu tartışmaya açmasını değerlendiren Peskov, "Durum Kuzey Akım 2 projesi çevresinde siyasallaştırılmamalı" dedi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von Der Veyen'in, Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin zehirlenmesi olayıyla ilgili doğrudan Rusya'yı sorumlu göstermesini değerlendiren Peskov, Aleksey Navalny'nin zehirlenme iddiasıyla ilgili Veyen'in yaptığı açıklamanın ön yargılı bir açıklama olduğunu söyledi.

PUTİN, GAZPROM BAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK

Yaşanan gelişmeleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakından takip ettiğini söyleyen Peskov, "Devlet Başkanı, Kremlin Sarayı'nda Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile görüşecek" dedi. Akşam saatlerinde görüşmenin yapılacağını söyleyen Peskov bu görüşmede şirketin yılın ilk yarısındaki yatırım ve projelerin değerlendirileceğini söyledi. Görüşmede Kuzey Akım 2 ile ilgili Putin ve Miller'in değerlendirme yapabileceğini söyleyen Peskov, "Gerekirse bu konu da ele alınacak" şeklinde konuştu.

(Erhan Altıparmak/İHA)