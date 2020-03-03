Kremlin'den, BM komisyonunun "Rusya İdlib'de savaş suçu işledi" raporuna tepki - Son Dakika
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Kremlin'den, BM komisyonunun "Rusya İdlib'de savaş suçu işledi" raporuna tepki

6 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun "Rusya'nın İdlib'de savaş suçu işledi" şeklindeki raporuna tepki gösterdi.

Kremlin'den, BM komisyonunun

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun " Rusya'nın İdlib'de savaş suçu işledi" şeklindeki raporuna tepki gösterdi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova'nın, BM komisyonunun Rusya'yı İdlib konusunda suçlamasını şiddetle reddettiğini bildirdi.

Komisyonun sahada ne olup bittiğini bilemeyeceğini öne süren Dmitriy Peskov, raporun, rejim güçlerine yönelik saldırıların başlamasıyla 1-2 gün içerisinde yazıldığını savundu.

Peskov, "Açıkçası hiçbir komisyon sahada neler olduğuna dair güvenilir bilgi alamaz." dedi.

Peskov ayrıca, raporda teröristlerin faaliyetleri ile ilgili olarak hiçbir bilginin bulunmadığını iddia ederek, "Raporda yer alan iddialara kesinlikle katılmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, 2019 Temmuz ortası ile 2020 Ocak sonunu kapsayan Suriye'deki insan hakları durumuna ilişkin hazırladığı 23 sayfalık raporu açıklamıştı.

Raporda, "Rusya Hava Kuvvetleri (İdlib'de) sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işledi" ifadeleri yer almıştı.

Birleşmiş Milletler, İdlib, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:14 Kaynak: AA
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