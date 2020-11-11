Kremlin'den, Dağlık Karbağ'daki gözlem merkezi ile ilgili açıklama - Son Dakika

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'daki tampon bölgeye konuşlandırılacak olan barış gücü askerlerinin gözlem noktalarında Türkiye ile işbirliği yapacaklarını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Dağlık Karabağ'da yapılan anlaşmayla ilgili Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin barış gücü kuvvetlerine dahil edilip edilmediği sorusuna cevap veren Peskov, "Hayır, Türk - Rus barış güçlerinden bahsedilmedi. Bu konu hiçbir zaman ele alınmadı. Türkiye ile işbirliğimiz Karabağ'da yer almayacak, Azerbaycan topraklarında yer alacak. Burada bir gözlem merkezi oluşturulması söz konusu" dedi. - MOSKOVA