Kremlin'den, Dağlık Karbağ'daki gözlem merkezi ile ilgili açıklama - Son Dakika

Kremlin'den, Dağlık Karbağ'daki gözlem merkezi ile ilgili açıklama
11.11.2020 13:23
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'daki tampon bölgeye konuşlandırılacak olan barış gücü askerlerinin gözlem noktalarında Türkiye ile işbirliği yapacaklarını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'daki tampon bölgeye konuşlandırılacak olan barış gücü askerlerinin gözlem noktalarında Türkiye ile işbirliği yapacaklarını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Dağlık Karabağ'da yapılan anlaşmayla ilgili Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin barış gücü kuvvetlerine dahil edilip edilmediği sorusuna cevap veren Peskov, "Hayır, Türk - Rus barış güçlerinden bahsedilmedi. Bu konu hiçbir zaman ele alınmadı. Türkiye ile işbirliğimiz Karabağ'da yer almayacak, Azerbaycan topraklarında yer alacak. Burada bir gözlem merkezi oluşturulması söz konusu" dedi. - MOSKOVA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek çamur atmaya kalkanlar bunda da çuvalladılar Liste gittikçe kabarıyor! Bir kentimizde daha 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama geldi Barcelona iflasın eşiğine geldi! Kulübe kayyum atanması gündemde Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim Taksim'de maske takmadıkları için ceza yiyen turist kadınlar, küfür edip gazetecilere saldırdı