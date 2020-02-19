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Kremlin'den Erdoğan'a İdlib'e operasyon cevabı
7 saat önce
Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada “Suriye'deki meşru orduya karşı bir Türk askeri operasyonu olabilecek en kötü seçenektir," ifadelerini kullandı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İdlib harekatı an meselesidir" açıklamasına Rusya'dan cevap gecikmedi.
Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada " Suriye'deki meşru orduya karşı bir Türk askeri operasyonu olabilecek en kötü seçenektir," ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:20
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