Kremlin'den Erdoğan'a İdlib'e operasyon cevabı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İdlib harekatı an meselesidir" açıklamasına Rusya'dan cevap gecikmedi.



Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada " Suriye'deki meşru orduya karşı bir Türk askeri operasyonu olabilecek en kötü seçenektir," ifadelerini kullandı.