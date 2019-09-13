Son Dakika Haberleri: Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi açıklama
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Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi açıklama

1 saat önce

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in pazartesi ikili görüşme gerçekleştireceğini belirterek, "Suriye'nin yanı sıra, Moskova'da varılan anlaşmaların uygulanmasını da değerlendirecekler.

Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi açıklama, System.String[]

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in pazartesi ikili görüşme gerçekleştireceğini belirterek, " Suriye'nin yanı sıra, Moskova'da varılan anlaşmaların uygulanmasını da değerlendirecekler. Görüşmede askeri teknik iş birliği de ele alınacak." dedi.

Uşakov, Ankara'da Rusya ve İran'ın katılımıyla pazartesi gerçekleştirilecek üçlü zirveye ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Zirve kapsamında liderler arasında ikili görüşmeler de yapılacağını belirten Uşakov, "Putin ile Erdoğan sıklıkla bir araya geliyor. Son görüşme kısa bir süre önce MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda gerçekleşti." diye konuştu.

Uşakov, Putin ile Erdoğan'ın Suriye'deki gelişmeleri istişare edeceklerine işaret ederek, "Suriye'nin yanı sıra, Moskova'da varılan anlaşmaların uygulanmasını da değerlendirecekler. Görüşmede askeri teknik iş birliği de ele alınacak." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret hacminin 2018'de yüzde 15,8 artarak 25,5 milyar dolara ulaştığını anımsatan Uşakov, "Ticari ilişkilerimizi güçlendirmek adına iki ülke de ulusal para birimleriyle ticarete büyük önem veriyor. Bu uygulamayı artırmaya yönelik hükümetlerarası anlaşmanın taslağı hazırlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Moskova, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:34 Kaynak: AA
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