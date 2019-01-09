Son Dakika Haberleri: Kremlin'den Erdoğan-Putin Görüşmesine Yönelik Açıklama

Kremlin'den Erdoğan-Putin Görüşmesine Yönelik Açıklama

12 dakika önce

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın bir tarihte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'da bir araya geleceğini ancak henüz net bir tarihin belirlenmediğini bildirdi.

Kremlin'den Erdoğan-Putin Görüşmesine Yönelik Açıklama, System.String[]
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın bir tarihte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'da bir araya geleceğini ancak henüz net bir tarihin belirlenmediğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın bir tarihte bir araya gelebileceklerini duyurdu. Rusya'da gerçekleştirilecek görüşme için net bir tarihin henüz belirlenemediğini dile getiren Peskov, gerekli hazırlıkların sürdürüldüğünü ifade etti. İki liderin Suriye meselesi ve Türkiye'nin S-400 füzelerini satın alması gibi konuları görüşmesi bekleniyor.

Rusya ile Türkiye arasında Aralık ayında Dışişleri ve Savunma Bakanlığı seviyesinde bir görüşme gerçekleştirilmişti. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelen heyet, Suriye'deki durumu tartışarak ABD'nin askerlerini geri çekmesi konularını ele almıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu toplantının ardından yaptığı açıklamada Ankara'nın Suriye meselesi çözülene kadar Moskova ile yakın ilişki içerisinde olacağını kaydetmişti. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:19 Kaynak: İHA

Politika
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