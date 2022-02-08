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Kremlin: "Moskova ve Paris herhangi bir anlaşma yapamaz, bu imkansız" - Son Dakika

Kremlin: "Moskova ve Paris herhangi bir anlaşma yapamaz, bu imkansız"

08.02.2022 15:51
Kremlin: "Moskova ve Paris herhangi bir anlaşma yapamaz, bu imkansız"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna çevresindeki gerilimi azaltmaya yönelik anlaşma imzaladığı iddiasını yalanlayarak, "Moskova ve Paris herhangi bir anlaşma yapamaz. Bu kesinlikle imkansız.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna çevresindeki gerilimi azaltmaya yönelik anlaşma imzaladığı iddiasını yalanlayarak, "Moskova ve Paris herhangi bir anlaşma yapamaz. Bu kesinlikle imkansız. Fransa hem Avrupa Birliği üyesi hem de NATO üyesi ve buralarda lider Fransa değil" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün gerçekleştirdiği görüşmesinin 5 saatten fazla sürdüğüne değinerek, "Putin ve Macron arasında yapıcı ve gerçekten de kapsayıcı ilişkiler kuruldu. Bu da birbirleriyle konuşmak için çok zaman ayırmalarına izin veriyor. Ayrıca gündemdeki konular gergin" ifadelerini kullandı.

"MEVCUT DURUMDA MOSKOVA VE PARİS HERHANGİ BİR ANLAŞMA YAPAMAZ"

Peskov, İngiliz Financial Times gazetesinin Putin ile Macron'un Ukrayna çevresindeki gerilimi azaltmaya yönelik anlaşma imzaladığı iddialarını da reddetti. "Financial Times tabi ki yanlış yazdı, temelde yanlış" diyen Peskov, "Mevcut durumda Moskova ve Paris herhangi bir anlaşma yapamaz. Bu kesinlikle imkansız" ifadelerini kullandı. Peskov, "Fransa hem Avrupa Birliği üyesi hem de NATO üyesi ve buralarda lider Fransa değil. Liderlik başka bir ülkede. Peki burada ne gibi anlaşmalardan bahsedebiliriz?" şeklinde konuştu.

(İHA)

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Vladimir Putin, Kremlin, Fransa, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kremlin: 'Moskova ve Paris herhangi bir anlaşma yapamaz, bu imkansız' - Son Dakika


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