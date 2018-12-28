Kremlin'den Menbiç Açıklaması

Kremlin Sarayı, Menbiç'in Suriye güçlerine geçmesinden memnun olduklarını duyurdu.

Kremlin Sarayı, Menbiç'in Suriye güçlerine geçmesinden memnun olduklarını duyurdu.



Suriye Ordusu'nun, Menbiç'e girdiklerini duyurmasının ardından Kremlin Sarayı'ndan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov konuya ilişkin açıklamasında, "Kürtlerin kontrolündeki toprakların Suriye güçlerine geçmesinden memnunuz" ifadelerini kullandı. Toprakların Suriye geçmesinin olumlu bir adım olduğunu kaydeden Peskov, bu adımın istikrarı pekiştirdiğini savundu.



Öte yandan Peskov açıklaması esnasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türk heyeti kabul etmediğini ifade ederek, toplantının Putin'in yardımcısının katılımıyla gerçekleştirileceğini duyurdu. - MOSKOVA

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