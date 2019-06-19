Son Dakika Haberleri: Kremlin'den Putin'in G20 Zirvesi programına ilişkin açıklama
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Kremlin'den Putin'in G20 Zirvesi programına ilişkin açıklama

1 saat önce

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı'ndan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G20 Zirvesi programına dair açıklama yapıldı.

Kremlin'den Putin'in G20 Zirvesi programına ilişkin açıklama, System.String[]
Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı'ndan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G20 Zirvesi programına dair açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile olası bir görüşmesi hakkında yeni bir adımın olmadığı belirtildi.

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleşecek G20 Zirvesi'ndeki programına dair açıklamada bulundu. Şuan için Putin'in ikili görüşmelerinin takvimini hazırladıklarını belirten Peskov, Devlet Başkanı'nın ABD Başkanı Donald Trump ile olası bir görüşmesi hakkında yeni bir adımın olmadığı belirtildi. Putin'in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir görüşme ayarlandığına dair bilgiyi yalanlayan Peskov görüşmelerin henüz netlik kazanmadığının altını çizdi.

Dünyanın en büyük ekonomileri ve Avrupa Birliği'nden (AB) oluşan G20 ülkelerinin liderleri, 28-29 Haziran'da Japonya'nın Osaka şehrinde gerçekleşecek zirvede buluşacak. - MOSKOVA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:05 Kaynak: İHA
Rusya Federasyonu, Vladimir Putin, Politika
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