Kremlin'den Putin ve Erdoğan görüşmesine dair açıklama
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:45 Kaynak: DHA
, Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
'le telefonda görüştü. Görüşmeye dair Kremlin'den açıklama yapıldı.
Kremlin'in resmi internet sayfasından yapılan açıklamada liderlerin, başta Suriye konusu olmak üzere İdlip'deki durumun istikrara kavuşturulması ve oradaki terör unsurlarına karşı etkili tedbirler için ortak çalışmaların artırılmasının önemine değindikleri belirtildi.
Ayrıca askeri teknik alanda işbirliği de dahil olmak üzere bir dizi ikili konuya da değinildiği belirtildi.
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