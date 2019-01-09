Kremlin'den 'Rusya İsrail Erken Seçimlerine Müdahale Edecek' İddialarına Yalanlama
43 dakika önce
Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın İsrail'de gerçekleşecek erken seçimlere müdahale edeceği yönünde basına yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Rusya
Başkanlık Sarayı Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın İsrail
'de gerçekleşecek erken seçimlere müdahale edeceği yönünde basına yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Nisan ayında İsrail'de gerçekleşecek erken parlamento seçimlerine müdahale etme hazırlığında olduğu yönünde İsrail medyasına yansıyan haberleri yayınlandı. Peskov, "Bu söz konusu bile olmaz. Rusya daha önce herhangi bir ülkede gerçekleşen hiçbir seçime müdahale etmemiştir. Gelecekte de böyle bir şey yapma planımız yok. İsrail medyasında çıkan haberlere kulak asmayın" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz aralık ayı sonlarında İsrail Başbakanı Netanyahu
liderliğindeki koalisyon partilerinin başkanları erken seçim kararı almıştı. - WASHINGTON
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:57 Kaynak: İHA
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