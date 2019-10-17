Kremlin'den Trump'a mektup tepkisi
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Kremlin'den yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektubun dilinin son derece "sıra dışı" olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:31 Kaynak: İHA
Kremlin'den yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektubun dilinin son derece "sıra dışı" olduğu belirtildi.
ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 9 Ekim'de yazdığı skandal mektuba Kremlin'den tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov yaptığı açıklamada, "Devlet başkanları arasındaki yazışmalarda böyle bir dille pek karşılaşmazsınız. Oldukça sıra dışı bir mektup" dedi. - MOSKOVA
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