Son Dakika Haberleri: Kremlin'den Trump'a mektup tepkisi
Son Dakika Politika Kremlin'den Trump'a mektup tepkisi

Kremlin'den Trump'a mektup tepkisi

1 saat önce

Kremlin'den yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektubun dilinin son derece "sıra dışı" olduğu belirtildi.

Kremlin'den Trump'a mektup tepkisi, System.String[]

Kremlin'den yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektubun dilinin son derece "sıra dışı" olduğu belirtildi.


ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 9 Ekim'de yazdığı skandal mektuba Kremlin'den tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov yaptığı açıklamada, "Devlet başkanları arasındaki yazışmalarda böyle bir dille pek karşılaşmazsınız. Oldukça sıra dışı bir mektup" dedi. - MOSKOVA

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Donald Trump, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:31 Kaynak: İHA
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