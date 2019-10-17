Son Dakika Haberleri: Kremlin'den Trump'a mektup tepkisi
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Kremlin'den Trump'a mektup tepkisi

1 saat önce

Kremlin'den yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektubun dilinin son derece "sıra dışı" olduğu belirtildi.

Kremlin'den Trump'a mektup tepkisi, System.String[]

Kremlin'den yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektubun dilinin son derece "sıra dışı" olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 9 Ekim'de yazdığı skandal mektuba Kremlin'den tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov yaptığı açıklamada, "Devlet başkanları arasındaki yazışmalarda böyle bir dille pek karşılaşmazsınız. Oldukça sıra dışı bir mektup" dedi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:40 Kaynak: İHA
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