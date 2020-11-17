Son dakika haber: Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Azerbaycan'a asker gönderilmesini öngören tezkerenin meclise gönderilmesine ilişkin yaptığı açıklamada bunun... - Son Dakika

Son dakika haber: Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Azerbaycan'a asker gönderilmesini öngören tezkerenin meclise gönderilmesine ilişkin yaptığı açıklamada bunun...
17.11.2020 00:58
Gelen son dakika haberine göre Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Azerbaycan'a asker gönderilmesini öngören tezkerenin meclise gönderilmesine ilişkin yaptığı açıklamada bunun Türkiye'nin kendi iç prosedürü olduğunu söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Azerbaycan'a asker gönderilmesini öngören tezkerenin meclise gönderilmesine ilişkin yaptığı açıklamada bunun Türkiye'nin kendi iç prosedürü olduğunu söyledi. - MOSKOVA
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