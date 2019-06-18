Kremlin'den Washington ve Tahran'a gerilimi düşürme çağrısı
1 saat önce
Rusya Orta Doğu'da gerilimin düşmesi için Amerika Birleşik Devletleri ve İran'a çağrıda bulundu. Sağduyu çağrısı BAD'nin bölgeye asker gönderildiğini açıklamasının ardından geldi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:38
Rusya Orta Doğu
'da gerilimin düşmesi için Amerika Birleşik Devletleri
ve İran
'a çağrıda bulundu. Sağduyu çağrısı ABD tarafından bölgeye asker gönderildiğinin açıklamasının ardından geldi.
Salı günü Kremlin'den gelen çağrı ile bölgeyi daha da istikrarsızlaştırabilecek adımlardan kaçınılması gerektiği belirtildi.
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