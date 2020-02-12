Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... - Son Dakika
Son Dakika Politika Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... - Son Dakika

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

6 saat önce

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İdlib'deki durumun ele alındığı belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip..., System.String[]

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İdlib'deki durumun ele alındığı belirtildi. Açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın Soçi mutabakatı dahil Rusya- Türkiye arasındaki tüm anlaşmaların uygulanmasının önemini vurguladığı kaydedildi. - MOSKOVA

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
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