Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... - Son Dakika

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Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...
6 saat önce
Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İdlib'deki durumun ele alındığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İdlib'deki durumun ele alındığı belirtildi. Açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın Soçi mutabakatı dahil Rusya- Türkiye arasındaki tüm anlaşmaların uygulanmasının önemini vurguladığı kaydedildi. - MOSKOVA
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