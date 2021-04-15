Kremlin'den yeni ABD yaptırımı iddialarına tepki: "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" - Son Dakika

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulayacağı hakkında ABD basınında çıkan haberleri değerlendirerek, "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Şimdilik gazete haberlerine göre yorum yapmayacağız. Washington'ın resmi kararları açıklamasını bekleyeceğiz" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlikte Kiev yönetimini destekleyen ABD, Karadeniz'e 2 savaş gemisi gönderme kararından vazgeçtiğini dün açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin savaş gemilerini Karadeniz'e göndermeme kararını ve ABD basınında Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulayacağı hakkında çıkan haberleri değerlendirdi. ABD ve NATO güçlerinin Rus sınırlarına yakın noktalarda tatbikatlar yaptığını hatırlatan Peskov, "Hem NATO hem de ABD'nin çok sayıda askeri biriminin çeşitli tatbikatlar çerçevesinde sınırlarımızda konuşlandırıldığını biliyorsunuz" dedi. Peskov, ABD'nin kararının ikili politikada "bir şekilde yumuşamaya yol açacağını söylemek için henüz çok erken" olduğunu söyledi.

Washington'ın bazı Rus diplomatları sınır dışı etmek gibi yaptırımlar uygulayacağına ilişkin ülke basınında yer alan iddialar için Peskov, "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" dedi.

Peskov, ABD'nin Rusya'ya karşı yaptırım kararı alması durumunda karşılıklılık ilkesi doğrultusunda cevap vereceklerini söyleyerek, "Şimdilik gazete haberlerine göre yorum yapmayacağız. Washington'ın resmi kararları açıklamasını bekleyeceğiz. Bu tür yaptırım arzularını kınıyor ve hukuk dışı olduğunu savunuyoruz. Çıkarlarımızı en iyi şekilde koruyabilmek için karşılıklılık ilkesi geçerli olacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, 22 - 23 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan Küresel İklim Zirvesi'ne davet etmesi konusunda da yorum yapan Peskov, "Bu konuyu değerlendiriyoruz" dedi. - MOSKOVA