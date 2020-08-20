Kremlin'den zehirlenen muhalif liderle ilgili açıklama - Son Dakika

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan muhalif lider Alexei Navalny'nin iyileşmesi için doktorların ellerinden gelen herşeyi yaptığını ifade etti.

Rusya'da muhalif lider Alexei Navalny'nin Tomsk kentinden Moskova'ya dönerken uçakta fenalaşması üzerine uçak Omsk kentine acil iniş yapmıştı. Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmysh yaptığı açıklamada, muhalif liderin zehirlenme belirtileri gösterdikten sonra hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakıma alındığını söylemişti.

Kremlin'den Navalny'nin durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, zehirlenmelerin laboratuvar testleriyle doğrulanması gerektiğini belirterek, "Doktorlar yapılması gereken herşeyi yapıyor. Omsk'taki en iyi doktorlar görevlendirildi. Ülkemizdeki diğer tüm vatandaşlar gibi onun da acil olarak iyileşmesini diliyoruz" dedi. Peskov ayrıca, Kremlin veya Rusya Sağlık Bakanlığı'na Navalny'nin yurt dışındaki bir hastaneye nakledilmesi için talep gelmesi halinde bunun derhal değerlendirileceğini söyledi. - MOSKOVA