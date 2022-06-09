Kremlin: Doğal gaz için rubleyle ödeme sistemini reddeden ülkelere sevkiyat durduruldu - Son Dakika
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Kremlin: Doğal gaz için rubleyle ödeme sistemini reddeden ülkelere sevkiyat durduruldu

09.06.2022 15:17
Kremlin: Doğal gaz için rubleyle ödeme sistemini reddeden ülkelere sevkiyat durduruldu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus doğal gazı için rubleyle ödeme sistemini reddeden ülkelere sevkiyatların durdurulduğunu açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus doğal gazı için rubleyle ödeme sistemini reddeden ülkelere sevkiyatların durdurulduğunu açıkladı.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus doğal gazının sevkiyatına yönelik yeni rubleyle ödeme sisteminin uygulamaya geçtiğini anımsattı.

Söz konusu sistemi reddeden ülkelere doğal gaz sevkiyatının durdurulduğunu belirten Peskov, "Doğal gazı için rubleyle ödeme sistemini reddeden ülkelere sevkiyatlar durduruldu. Daha fazla kesinti yapılmayacak. Sistem ayarlandı ve çalışıyor. Gazı alanlar, Rusya Devlet Başkanı'nın ilgili kararnamesinde belirtilen yeni sisteme göre çalışıyorlar." dedi.

Rus enerji şirketi Gazprom, daha önce rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Finlandiya, Hollanda ve Avrupalı bazı şirketlere doğal gaz sevkiyatlarını durdurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart'ta doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu.

Putin'in 31 Mart'ta imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren yeni sistemde, Rus gazı alan ülkelerin, Gazprombank'ta hesap açmaları, ödemeleri bu bankaya yapmaları, ardından söz konusu fonların Moskova Borsası'nda rubleye çevrilmesi öngörülüyor.

Putin, kararnameyi imzalamasının ardından yaptığı açıklamada, dost olmayan ülkeler yeni sistemi kabul etmezse gaz sözleşmelerinin durdurulacağını söylemişti.

YORUMLAR
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Kremlin: '(Odesa'dan tahıl ihracatı) Sürece dair somutlaşmış bir anlaşma yok' Kremlin: '(Odesa'dan tahıl ihracatı) Sürece dair somutlaşmış bir anlaşma yok'
Kaynak: AA

Dmitriy Peskov, Kremlin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kremlin: Doğal gaz için rubleyle ödeme sistemini reddeden ülkelere sevkiyat durduruldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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