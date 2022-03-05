Kremlin: Dünya Rusya'nın izole edilebilmesi için fazla büyük - Son Dakika
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Kremlin: Dünya Rusya'nın izole edilebilmesi için fazla büyük

05.03.2022 14:15
Kremlin: Dünya Rusya'nın izole edilebilmesi için fazla büyük

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dünyanın, Avrupa ve ABD'nin herhangi bir ülkeyi izole edebilmesi için fazla büyük olduğunu, Rusya'dan ayrılan yabancı şirketlerin de geri döneceklerini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dünyanın, Avrupa ve ABD'nin herhangi bir ülkeyi izole edebilmesi için fazla büyük olduğunu, Rusya'dan ayrılan yabancı şirketlerin de geri döneceklerini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik uygulanan kapsamlı yaptırımları değerlendirdi.

Batılı ülkelerle Rusya arasındaki ilişkilerin yaptırımlarla gerilediğini vurgulayan Peskov, "Ancak bu, Rusya'nın izolasyonu anlamına gelmez. Dünya, Avrupa ve ABD'nin herhangi bir ülkeyi, özellikle de Rusya kadar büyük bir ülkeyi izole edemeyeceği kadar fazla büyüktür." dedi.

Peskov, ABD'nin Rus petrolüne yönelik yasaklar getirebileceği iddialarını da değerlendirerek, "Bu küresel enerji piyasalarını oldukça sarsabilecek bir durum. Bu oldukça ciddi sonuçlara yol açar." diye konuştu.

Rusya'dan ayrılan yabancı şirketlerin geri döneceklerine inandıklarını anlatan Peskov, "Yabancı şirketlerin tekrar Rus pazarına geri dönecekleri ve konumlarını yeniden kazanmakla ilgilenecekleri zaman gelecek." yorumunda bulundu.

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Kremlin: ABD'nin yaptırımları kimsenin görüşünü değiştirmez Kremlin: ABD'nin yaptırımları kimsenin görüşünü değiştirmez

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dmitriy Peskov, Kremlin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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