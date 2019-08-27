Kremlin, erdoğan'ın maks-2019 fuar ziyaretinin görsellerini paylaştı
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Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı'na yaptıkları ziyaretin görsellerini paylaştı. Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:01 Kaynak: DHA
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