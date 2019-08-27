Son Dakika Haberleri: Kremlin, erdoğan'ın maks-2019 fuar ziyaretinin görsellerini paylaştı
Son Dakika Dünya Haber

Kremlin, erdoğan'ın maks-2019 fuar ziyaretinin görsellerini paylaştı

1 saat önce

Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı'na yaptıkları ziyaretin görsellerini paylaştı.

Kremlin, erdoğan'ın maks-2019 fuar ziyaretinin görsellerini paylaştı, System.String[]

Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı'na yaptıkları ziyaretin görsellerini paylaştı.

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Moskova'da kritik gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin, basın toplantısı düzenledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da Erdoğan ve Putin uçakları birlikte inceledi Reuters ve AFP: YPG Türkiye sınırından çekilmeye başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 16:05:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kremlin, erdoğan'ın maks-2019 fuar ziyaretinin görsellerini paylaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]