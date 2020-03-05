Kremlin, Erdoğan-Putin zirvesi öncesi Suriye'ye askeri takviye yaptı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kremlin, Erdoğan-Putin zirvesi öncesi Suriye'ye askeri takviye yaptı - Son Dakika Dünya

Kremlin, Erdoğan-Putin zirvesi öncesi Suriye'ye askeri takviye yaptı

50 dakika önce

Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını Rusya-Türkiye görüşmeleri başlamadan hemen önce arttırdığı anlaşıldı.

Kremlin, Erdoğan-Putin zirvesi öncesi Suriye'ye askeri takviye yaptı, System.String[]

Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını Rusya- Türkiye görüşmeleri başlamadan hemen önce arttırdığı anlaşıldı.


Reuters'ın incelediği uçuş ve gemi hareketleri Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Perşembe günü Moskova'da masaya oturmadan önce elini güçlendirmek ve herhangi bir olası anlaşma öncesi kartlarını çoğaltmak için bir süredir faaliyet içinde olduğunu gösteriyor.

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Türkiye, Suriye, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:11 
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