Kremlin: Ermenistan'ın Rusya suçlamaları dayanaksız, Azerbaycan'ın faaliyetleri kendi topraklarında

Azerbaycan'ın Karabağ harekatını Ermenistan'a bildirmemekle suçlanan Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'ın Karabağ konusunda Rusya'ya yönelik suçlamalarına tepki göstererek, "Hukuki açıdan Azerbaycan'ın kendi topraklarındaki eylemleri söz konusudur" dedi.

PAŞİNYAN: RUSYA BİZE BİLGİ VERMEDİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dün yaptığı bir açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ harekatı konusunda Rusya'yı haberdar ettiğini ancak Rusya'nın kendilerine bilgi vermediğini öne sürdü. Ermenistan'ı büyük ölçekli askeri operasyonlara dahil etmek isteyen bir dizi iç ve dış güç olduğu iddiasında bulunan Paşinyan, "Ermenistan Cumhuriyeti'ni askeri bir gerilime dahil etme girişimleri bizim açımızdan kabul edilemez" ifadesini kullandı. Bu sözlerin ardından gözlerin çevrildiği Rusya'dan sert bir karşılık geldi.

"ERMENİ TARAFI KARABAĞ'I AZERBAYCAN'IN BİR PARÇASI OLARAK TANIDI"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki yerel antiterör faaliyetlerini değerlendirdi. Karabağ konusunda Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki 2021-2022 tarihli üçlü anlaşmaları dikkate aldıklarına işaret eden Peskov, "Şu anda arşivler açısından önemli bir başka husus da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan'ın 1991 itibarıyla olan topraklarını tanımasıdır. Bu, Ermeni tarafının Karabağ'ı Azerbaycan topraklarının ayrılmaz bir parçası olarak tanıdığı anlamına geliyor" diye konuştu.

"AZERBAYCAN'IN EYLEMLERİ KENDİ TOPRAKLARINDA"

Peskov, bunun anlaşmalardaki bazı hükümleri önemli ölçüde değiştirdiğini vurgulayarak, "Özellikle Ermeni tarafının Karabağ'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanıma yönündeki resmi kararından sonra, bize yönelik bu tür serzenişleri kabul etmiyoruz. Bize yöneltilen bu tür suçlamalar kesinlikle asılsız ve dayanaksızdır. Hukuki açıdan Azerbaycan'ın kendi topraklarındaki eylemleri söz konusudur" ifadelerini kullandı.