Kremlin: Ermenistan'ın Rusya suçlamaları dayanaksız, Azerbaycan'ın faaliyetleri kendi topraklarında - Son Dakika

Kremlin: Ermenistan'ın Rusya suçlamaları dayanaksız, Azerbaycan'ın faaliyetleri kendi topraklarında

Son Güncelleme: 20.09.2023 13:20

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'ın Karabağ konusunda Rusya'ya yönelik suçlamalarına tepki göstererek, ''Bize yöneltilen bu tür suçlamalar kesinlikle asılsız ve dayanaksızdır. Hukuki açıdan Azerbaycan'ın kendi topraklarındaki eylemleri söz konusudur" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Karabağ harekatını Ermenistan'a bildirmemekle suçlanan Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'ın Karabağ konusunda Rusya'ya yönelik suçlamalarına tepki göstererek, "Hukuki açıdan Azerbaycan'ın kendi topraklarındaki eylemleri söz konusudur" dedi.

PAŞİNYAN: RUSYA BİZE BİLGİ VERMEDİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dün yaptığı bir açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ harekatı konusunda Rusya'yı haberdar ettiğini ancak Rusya'nın kendilerine bilgi vermediğini öne sürdü. Ermenistan'ı büyük ölçekli askeri operasyonlara dahil etmek isteyen bir dizi iç ve dış güç olduğu iddiasında bulunan Paşinyan, "Ermenistan Cumhuriyeti'ni askeri bir gerilime dahil etme girişimleri bizim açımızdan kabul edilemez" ifadesini kullandı. Bu sözlerin ardından gözlerin çevrildiği Rusya'dan sert bir karşılık geldi.

"ERMENİ TARAFI KARABAĞ'I AZERBAYCAN'IN BİR PARÇASI OLARAK TANIDI"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki yerel antiterör faaliyetlerini değerlendirdi. Karabağ konusunda Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki 2021-2022 tarihli üçlü anlaşmaları dikkate aldıklarına işaret eden Peskov, "Şu anda arşivler açısından önemli bir başka husus da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan'ın 1991 itibarıyla olan topraklarını tanımasıdır. Bu, Ermeni tarafının Karabağ'ı Azerbaycan topraklarının ayrılmaz bir parçası olarak tanıdığı anlamına geliyor" diye konuştu.

"AZERBAYCAN'IN EYLEMLERİ KENDİ TOPRAKLARINDA"

Peskov, bunun anlaşmalardaki bazı hükümleri önemli ölçüde değiştirdiğini vurgulayarak, "Özellikle Ermeni tarafının Karabağ'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanıma yönündeki resmi kararından sonra, bize yönelik bu tür serzenişleri kabul etmiyoruz. Bize yöneltilen bu tür suçlamalar kesinlikle asılsız ve dayanaksızdır. Hukuki açıdan Azerbaycan'ın kendi topraklarındaki eylemleri söz konusudur" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

44 günlük 2. Karabağ Savaşı sonrası, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde rejimin attığı adımlar tansiyonun yükselmesine neden oldu. Sözde rejim son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu. Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya, arazilere mayın döşemeye devam etti.

Azerbaycan'dan gelen sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti.

Son olarak Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli- Şuşa kara yolunda Azerbaycan devlet kurumuna ait kamyonun geçişi sırasında mayının patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis aracının da mayından geçmesi sonucu 4 polis şehit oldu. Bunun üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla yerel antiterör önlemleri başlatıldığını bildirdi.

Azerbaycan'ın talepleri doğrultusunda Karabağ'daki Ermeni silahlı güçler bugün silah bırakmayı ve bölgenin silahsızlandırılmasını kabul etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da bunun üzerine antiterör operasyonu durdurulduğunu açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kremlin: Ermenistan'ın Rusya suçlamaları dayanaksız, Azerbaycan'ın faaliyetleri kendi topraklarında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kremlin: Ermenistan'ın Rusya suçlamaları dayanaksız, Azerbaycan'ın faaliyetleri kendi topraklarında - Son Dakika
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