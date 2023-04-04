Rusya'dan sert yorum! Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına çıkıştı: Karşı tedbirler alacağız - Son Dakika
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Rusya'dan sert yorum! Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına çıkıştı: Karşı tedbirler alacağız

04.04.2023 17:52

Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına Rusya kanadından ilk yorum geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının mevcut gerginliği artıracağını söylerken, "Taktiksel ve stratejik açıdan kendi güvenliğimizi sağlamak için karşı tedbirler alacağız. Bu tedbirler, gerek gördüğümüz şekilde alınacak." ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini değerlendirdi. NATO'nun genişlemesine, Rusya'nın çıkarları ve güvenliği açısından olumsuz baktıklarına işaret eden Peskov, "Bunun mevcut gerginliği daha da artıracağına inanıyoruz. NATO, pek çok yönden Rusya'ya düşmanca tavır sergileyen bir kurum olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

"KARŞI TEDBİRLER ALACAĞIZ"

Rusya'nın Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda çeşitli adımlar atacağını vurgulayan Peskov, "Taktiksel ve stratejik açıdan kendi güvenliğimizi sağlamaya yönelik karşı tedbirler alacağız. Bu tedbirler, gerek gördüğümüz şekilde alınacak." diye konuştu.

Rusya'dan Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının ardından ilk yorum: Karşı tedbirler alacağız

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Peskov, NATO altyapısının ve silahlarının Finlandiya'ya konuşlandırılmasıyla ilgili süreci yakından takip edeceklerinin altını çizdi. Ukrayna'nın olası NATO üyeliği ile Finlandiya arasında önemli farkların bulunduğuna işaret eden Peskov, iki ülke arasındaki durumun kıyaslanmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Rusya'dan sert yorum! Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına çıkıştı: Karşı tedbirler alacağız - Son Dakika


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