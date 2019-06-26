Kremlin: "G20 Zirvesi'nde Putin ve Trump görüşmesi için çalışmalar devam ediyor"

Kremlin'den yapılan açıklamada, Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek olan G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi konusunda çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek olan G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi konusunda çalışmaların devam ettiği bildirildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, bu hafta gerçekleştirilecek olan G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın muhtemel görüşmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Trump, geçen hafta Japonya'daki G20 Zirvesi'nde Putin'le görüşmeyi planladığını söylemişti. Japonya'nın Osaka kentinde 28-29 Haziran'da düzenlenecek G-20 Zirvesi'ne 19 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak. ABD Başkanı Trump'ın zirvede görüşeceği liderler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışında Rusya lideri Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın da olacağı bildirilirken, görüşmelerin hangi gün ve saatlerde gerçekleşeceğine dair bir açıklama henüz yapılmadı.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

ABD Başkanı Trump'tan İran'a gözdağı: Ezici bir güçle karşılık vereceğiz

ABD Başkanı Trump'tan FED'e faiz tepkisi

Trump'tan İran'a uyarı: Amerikan herhangi bir şeye saldırı, büyük ve ezici güçle karşılanacak

Ayının mağarada esir aldığı adam, 1 ay boyunca idrarını içerek hayatta kaldı