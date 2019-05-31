Kremlin: İdlib'de Rusya'yı hedef alan saldırıları engellemek Türkiye'nin sorumluluğunda
1 saat önce
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Idlib eyaletindeki reji karşıtı güçlerinin sivil ve Rus hedeflerine ateş etmelerini engellemenin Türkiye'nin sorumluğunda olduğunu açıkladı. Peskov, Soçi Mutabakatı'na istinaden bunun Türkiye'nin sorumluluk alanında bulunduğunu vurguladı
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:23
ordusu ile Rusya
'nın hava bombardımanını artırdığı İdlib
için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın ateşkes çağrısına Kremlin'den cevap geldi.
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Idlib'de rejim karşıtı güçlerinin sivil ve Rus hedeflerine ateş etmelerini engellemenin Türkiye
'nin sorumluğunda olduğunu açıkladı. Peskov, Soçi
Mutabakatı'na istinaden bunun Türkiye'nin sorumluluk alanında bulunduğunu vurguladı.
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