Son Dakika Haberleri: Kremlin: İdlib'de Rusya'yı hedef alan saldırıları engellemek Türkiye'nin sorumluluğunda
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Kremlin: İdlib'de Rusya'yı hedef alan saldırıları engellemek Türkiye'nin sorumluluğunda

1 saat önce

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Idlib eyaletindeki reji karşıtı güçlerinin sivil ve Rus hedeflerine ateş etmelerini engellemenin Türkiye'nin sorumluğunda olduğunu açıkladı. Peskov, Soçi Mutabakatı'na istinaden bunun Türkiye'nin sorumluluk alanında bulunduğunu vurguladı

Kremlin: İdlib'de Rusya'yı hedef alan saldırıları engellemek Türkiye'nin sorumluluğunda, System.String[]
Suriye ordusu ile Rusya'nın hava bombardımanını artırdığı İdlib için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ateşkes çağrısına Kremlin'den cevap geldi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Idlib'de rejim karşıtı güçlerinin sivil ve Rus hedeflerine ateş etmelerini engellemenin Türkiye'nin sorumluğunda olduğunu açıkladı. Peskov, Soçi Mutabakatı'na istinaden bunun Türkiye'nin sorumluluk alanında bulunduğunu vurguladı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:23 
İdlib, Rusya Federasyonu, Türkiye, Dünya
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