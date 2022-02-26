Kremlin'in resmi internet sitesine giriş yapılamıyor - Son Dakika

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Kremlin'in resmi internet sitesine giriş yapılamıyor

26.02.2022 18:43
Kremlin'in resmi internet sitesine giriş yapılamıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonların ardından, iki ülke arasında siber savaşlar da meydana gelirken Kremlin'in resmi internet sitesine giriş yapılamadığı öğrenildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonların ardından, iki ülke arasında siber savaşlar da meydana gelirken Kremlin'in resmi internet sitesine giriş yapılamadığı öğrenildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekatın 3'ncü gününde, başkent Kiev olmak üzere birçok Ukrayna kentinde çatışmalar sürerken, internet üzerinden siber saldırılar da devam ediyor. Gerçekleştirilen siber saldırılar nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya Devlet Başkanlığının resmi internet sitesi olan Kremlin'e erişim tamamen kesildi. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Rusya Federal Uzay Ajansı'nın (Roscosmos) internet sitesine Ukrayna'nın Lviv kentinden siber saldırı yapıldığını duyurdu. Açıklamada, "Roscosmos web sitesine yapılan DDoS saldırısı, Lviv'den organize edildi ve dünyanın farklı ülkelerindeki sunucularda bulunan bir bot ağı kullanılarak yapıldı" denildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra dün açıklama yapan dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, Rusya'ya karşı siber saldırılar başlattığını duyurdu. Aynı zamanda Ukraynalı hacker grupları dahil olmak üzere dünyanın çeşitli noktalarından da Rusya'ya karşı siber saldırılar başlatıldı. İnternet dünyasında başlayan bu savaşa Rusya'daki hacker grupları tarafından da karşı saldırılarla cevap verdikleri öğrenildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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İnternet, Kremlin, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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