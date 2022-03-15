Kremlin: İran nükleer anlaşmasında Rusya yaptırımları dikkate alınmalı - Son Dakika
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Kremlin: İran nükleer anlaşmasında Rusya yaptırımları dikkate alınmalı

15.03.2022 13:42
Kremlin: İran nükleer anlaşmasında Rusya yaptırımları dikkate alınmalı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'la ilgili nükleer müzakerelerde anlaşmanın devamı bağlamında Rusya'ya yönelik yaptırımların dikkate alınması gerektiğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'la ilgili nükleer müzakerelerde anlaşmanın devamı bağlamında Rusya'ya yönelik yaptırımların dikkate alınması gerektiğini bildirdi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da ara verilen nükleer görüşmelerin seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rusya'ya yönelik yaptırımların, söz konusu nükleer müzakereleri etkilediğini vurgulayan Peskov, "Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, anlaşma bağlamında ülkemizin çıkarlarını doğrudan etkiliyor. Bu anlaşmanın devamı bağlamında yaptırımların dikkate alınması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Peskov, yaptırım konusunun görüşmeler kapsamında dışarıda kalamayacağına işaret ederek, "(Yaptırımlar) Bu, gözden kaçırılmaması gereken, dikkate alınması gereken yeni bir husustur. Rusya'nın yaklaşımı budur ve ABD tarafından da iyi bilinmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Viyana nükleer müzakereleri ve Rusya'nın talebi

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekme kararı sonrasında İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar, tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi, nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, 2021'de Viyana'da yeniden başlamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, "ABD'li meslektaşlarımızdan, (Ukrayna savaşı sonrası Rusya'ya yönelik başlatılan) yeni yaptırımların Rusya'nın İran'la ekonomik, ticaret, yatırım ve teknoloji transferinde özgürce iş birliği yapmamıza engel olmadığını içeren yazılı bir garanti istedik." ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadeler, İran'da bazı siyasi analizler tarafından Rusya'nın Viyana görüşmelerini olumsuz yönde etkileme çabaları olarak yorumlanmıştı.

Rusya'nın garanti talep etme adımı üzerine Viyana'daki görüşmeler, geçen hafta askıya alınmıştı.

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Kaynak: AA

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