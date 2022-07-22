Kremlin: İsrail Yahudi Ajansı temsilciliğinin tasfiyesi için talep Rus mevzuatıyla ilgili - Son Dakika
Üye Girişi

Kremlin: İsrail Yahudi Ajansı temsilciliğinin tasfiyesi için talep Rus mevzuatıyla ilgili

22.07.2022 14:37
Kremlin: İsrail Yahudi Ajansı temsilciliğinin tasfiyesi için talep Rus mevzuatıyla ilgili

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da İsrail Yahudi Ajansı (JAFI) temsilciliğinin tasfiyesi için mahkemeye başvurulmasının Rus mevzuatıyla ilgili olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da İsrail Yahudi Ajansı (JAFI) temsilciliğinin tasfiyesi için mahkemeye başvurulmasının Rus mevzuatıyla ilgili olduğunu söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Adalet Bakanlığının, JAFI'nın ülkedeki temsilciliğinin tasfiyesi için mahkemeye başvurmasını değerlendirdi.

"Bunun ülkedeki beyin göçünü engellemek için yapılıp yapılmadığı" yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Bu, beyin göçüyle değil, Rus mevzuatına uyulmasıyla ilgilidir." dedi.

Peskov, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için Adalet Bakanlığına başvurulması gerektiğini belirtti.

Rusya Adalet Bakanlığının, JAFI'nın Rusya'daki temsilciliğini tasfiye etme talebinde bulunduğu dün bildirilmişti. Konuyla ilgili ön inceleme duruşmasının 28 Temmuz'da yapılması bekleniyor.

JAFI, dünyadaki Yahudilerin İsrail ile bağlantılarını sağlama amacıyla 1929'da kurulmuştu. Söz konusu ajans, Yahudilerin Filistin topraklarına yerleştirilmesi yönünde faaliyet yürütmesiyle de biliniyor.

YORUMLAR
500
İsrail Savunma Bakanı, 'bölgesel güvenlik yapısı kurma sürecinde olduklarını' söyledi İsrail Savunma Bakanı, 'bölgesel güvenlik yapısı kurma sürecinde olduklarını' söyledi İsraillilere yönelik eylem hazırlığı yaptıkları iddia edilen 7 zanlı tutuklandı İsraillilere yönelik eylem hazırlığı yaptıkları iddia edilen 7 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Kremlin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kremlin: İsrail Yahudi Ajansı temsilciliğinin tasfiyesi için talep Rus mevzuatıyla ilgili - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:34 Top oynamadan Beşiktaş'ta yıllarını geçirmişti! Jeremain Lens'e 3. ligden teklif var
14:27 Tarlada hastalanan köylünün yardımın ambulans helikopter yetişti
14:24 Türkiye masayı kurdu! Dünyanın beklediği tahıl krizi bugün Dolmabahçe'de çözülecek
14:20 Londra'da olduğu öne sürülen Berat Albayrak dönercide ailesiyle görüntülendi
14:10 40'ına merdiven dayayan Dani Alves'in futbolu bırakmaya niyeti yok! Yeni kulübüne imza atacak
14:04 87 milyon liralık tarımsal destek! Bakan Vahit Kirişçi duyurdu
14:04 Rusya Merkez Bankası'ndan olay faiz indirimi! Yüzde 8 oldu
13:41 Genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu! İskoçya'nın köklü kulübüyle anlaşma sağladı
13:03 Soluk borusuna mama kaçan 6 aylık bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
12:45 Trabzon'un ahşap bungalov evlerinin geceliği 300 doları aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 14:41:54. #1.11#
SON DAKİKA: Kremlin: İsrail Yahudi Ajansı temsilciliğinin tasfiyesi için talep Rus mevzuatıyla ilgili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement