Kremlin: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının sonuçlarını yakından izleyeceğiz - Son Dakika
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Kremlin: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının sonuçlarını yakından izleyeceğiz

16.05.2022 14:51
Kremlin: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının sonuçlarını yakından izleyeceğiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının bölgedeki güvenliği artırmayacağını belirterek, "Bu bizi endişelendiren bir konu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının bölgedeki güvenliği artırmayacağını belirterek, "Bu bizi endişelendiren bir konu. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının, mutlak suretle sağlanması gereken güvenliğimiz açısından ne tür sonuçları olacağını çok yakından izleyeceğiz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmak için başvurma kararı almalarını değerlendirdi.

Rusya'nın Finlandiya ve İsveç'le herhangi bir sınır anlaşmazlığının bulunmadığına dikkati çeken Peskov, "Öte yandan, Ukrayna NATO'ya katılsaydı Rusya NATO üyesi bir devletle sınır anlaşmazlığı yaşayacaktı ve bu da tüm bölgede ciddi güvenlik tehlikeleri yaratırdı." diye konuştu.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının olası sonuçlarının derinlemesine incelenmesi gerektiğini anlatan Peskov, "Finlandiya ve İsveç'n NATO'ya katılımının kıtamızdaki (Avrupa) güvenlik mimarisini güçlendireceğine veya iyileştireceğine ikna olmadık." dedi.

Peskov, söz konusu süreç nedeniyle endişe duyduklarını vurgulayarak, "Bu bizi endişelendiren bir konu. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının, mutlak suretle sağlanması gereken güvenliğimiz açısından ne tür sonuçları olacağını çok yakından izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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İsveç hükümeti NATO üyeliğine başvurma kararı aldı İsveç hükümeti NATO üyeliğine başvurma kararı aldı İsveç NATO'ya üyelik başvurusu yapacak İsveç NATO'ya üyelik başvurusu yapacak

Dmitriy Peskov, Finlandiya, Kremlin, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kremlin: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının sonuçlarını yakından izleyeceğiz - Son Dakika


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