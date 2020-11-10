Kremlin, Karabağ anlaşmasının metnini paylaştı - Son Dakika

Kremlin, Karabağ anlaşmasının metnini paylaştı

10.11.2020 15:19
Kremlin, Karabağ anlaşmasının metnini paylaştı, System.String[]

Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin Azerbaycan ile Emenistan arasında yapılan anlaşmanın metni Kremlin'in internet sitesinde yayınlandıErmenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ'da bir aydan uzun süredir devam eden çatışmaları sona erdirmek için anlaşma imzaladı.

Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin Azerbaycan ile Emenistan arasında yapılan anlaşmanın metni Kremlin'in internet sitesinde yayınlandı

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ'da bir aydan uzun süredir devam eden çatışmaları sona erdirmek için anlaşma imzaladı. Anlaşmanın tam metnine ilişkin Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin anlaşma metnine ilişkin maddeleri internet sitesinde yayınladı. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların durmasını ve Dağlık Karabağ'da yıllardır süren belirsizliğin çözümünü öngören anlaşmanın maddeleri şöyle: Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Cumhuriyeti Başbaşkanı Nikol Paşinyan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aşağıdaki hususlara ilişkin açıklamasıdır:

1. 10 Kasım 2020 Moskova saatiyle 00.00'da Dağlık Karabağ çatışma bölgesinde tam ateşkes sağlandığı ve tüm askeri faaliyetlerin durdurulduğu ilan edilir. Bundan sonra Taraflar olarak anılacak olan Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti, bulundukları pozisyonlarda kalır.

2. Agdam ilçesi, 20 Kasım 2020 tarihine kadar Azerbaycan Cumhuriyeti'ne iade edilir.

3. Dağlık Karabağ'daki cephe hattı boyunca ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1.960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçtan oluşan Rusya Federasyonu barış gücü konuşlandırılır.

4. Rusya Federasyonu barış gücü, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin çekilmesine paralel olarak konuşlandırılır. Rusya Federasyonu barış gücünün görev süresi 5 yıl olup Taraflardan hiçbirinin bu hükmün yürürlüğünün sona ermesinden 6 ay önce beyanda bulunmaması halinde, sonraki 5 yıllık dönemler için kendiliğinde uzar.

5. Çatışan Tarafların mutabakatlara uyup uymadığını izleme verimliliğinin artırılması amacıyla, barış gücü ateşkes kontrol merkezi konuşlandırılır.

6. Ermenistan Cumhuriyeti, Kelbecer ilçesini 15 Kasım 2020'ye, Laçin ilçesini 1 Aralık 2020'ye kadar Azerbaycan Cumhuriyeti'ne iade eder. Dağlık Karabağ ile Ermenistan'ın bağlantısını sağlayacak ve aynı zamanda Şuşa şehrini etkilemeyecek olan Laçin koridoru (5 km genişliğinde) Rusya Federasyonu barış gücünün kontrolünde kalır.

Tarafların mutabakatı ile Dağlık Karabağ ve Ermenistan arasındaki bağlantıyı sağlayacak Laçin koridorunun yeni güzergahı için önümüzdeki üç yıl içinde inşaat planı oluşturulacak ve daha sonra bu güzergahın korunması için Rus barış gücü konuşlandırılacak.

Azerbaycan Cumhuriyeti insanların, araçların ve kargoların Laçin koridoru boyunca her iki yönde seyahat güvenliğini garanti eder.

7. Yerelde yerinden edilmiş kişiler ve sığınmacılar, Dağlık Karabağ topraklarına ve çevredeki ilçelere BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin kontrolü altında döner.

8. Savaş esirleri, rehineler ve diğer tutukluların yanı sıra cenazelerin değişimi gerçekleştirilir.

9. Bölgedeki tüm Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve ulaşım bağlantıları üzerindeki blokaj kaldırılır. Ermenistan Cumhuriyeti insanların, araçların ve kargoların her iki yönde sorunsuz şekilde seyahat etmesinin organizasyonu amacıyla Azerbaycan Cumhuriyeti'nin batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki ulaşımın güvenliğini garanti eder. Ulaşımın kontrolü, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Sınır Birimi organları tarafından gerçekleştirilir.

Tarafların mutabakatı ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni Azerbaycan'ın batı bölgelerine bağlayan yeni ulaşım yollarının inşası sağlanacaktır"


Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Rusya, Asker, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Kremlin, Karabağ anlaşmasının metnini paylaştı - Son Dakika Dünya


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