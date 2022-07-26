Kremlin, Kuzey Akım'da yaşanan sorundan Batılı ülkelerin yaptırımlarını sorumlu tuttu - Son Dakika
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Kremlin, Kuzey Akım'da yaşanan sorundan Batılı ülkelerin yaptırımlarını sorumlu tuttu

26.07.2022 14:07
Kremlin, Kuzey Akım'da yaşanan sorundan Batılı ülkelerin yaptırımlarını sorumlu tuttu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım doğal gaz boru hattında kullanılan bazı türbinlerde sorun yaşandığını belirterek, "Ülkemize yönelik yaptırımlar durumu daha karmaşık hale getiriyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım doğal gaz boru hattında kullanılan bazı türbinlerde sorun yaşandığını belirterek, "Ülkemize yönelik yaptırımlar durumu daha karmaşık hale getiriyor. Yaptırımlar olmasaydı hattaki tüm bakımlar normal şekilde yapılırdı ve bu duruma gelinmezdi." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki çeşitli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Akım boru hattında yaşanan sorunlarla ilgili Gazprom'un teknik konulara dair açıklama yapacağını bildiren Peskov, "Hatta kullanılan türbinlerle ilgili sorunlar var. Bakıma giden bir türbin geri dönmedi, kurulumu yapılmadı ancak yolda. Umuyoruz kurulumu gecikmeden kısa sürede gerçekleşir." diye konuştu.

Hatta kullanılan başka türbinlerde de sorunlar olduğunu aktaran Peskov, Gazprom'un konu hakkında çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

Peskov, Rusya'ya yönelik yaptırımların süreci zorlaştırdığını vurgulayarak, "Ülkemize yönelik yaptırımlar durumu daha karmaşık hale getiriyor. Yaptırımlar olmasaydı hattaki tüm bakımlar normal şekilde yapılırdı ve bu duruma gelinmezdi." dedi.

Gazprom, Siemens'e ait bir türbinin Kanada'da yapılan bakımlarının ardından Rusya'ya geri teslim edilmediği gerekçesiyle Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatını 15 Haziran'da yüzde 60 düşürmüştü.

Gazprom'dan dün yapılan açıklamada da Kuzey Akım'daki bir türbinin daha durdurulmasına karar verildiği, 27 Temmuz'dan itibaren Portovaya kompresör istasyonu üzerinden günlük azami 33 milyon metreküp doğal gaz sevk edilebileceği duyurulmuştu.

-Rusya ile İsrail arasında "İsrail Yahudi Ajansı" polemiği

Rusya Adalet Bakanlığının, İsrail Yahudi Ajansı (JAFI) temsilciliğinin tasfiyesi için mahkemeye başvurmasını da değerlendiren Peskov, "JAFI'nın Rus mevzuatına uyumluluğu konusunda soru işaretleri var ve bu durumu siyasileştirmemek, Rusya-İsrail ilişkilerine yansıtmamak gerekir." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Moskova'nın, JAFI'nın Rusya'daki temsilciliğinin tasfiyesi yönündeki talebinin "iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyeceğini" belirtmişti.

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Kaynak: AA

Kremlin, Gazprom, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kremlin, Kuzey Akım'da yaşanan sorundan Batılı ülkelerin yaptırımlarını sorumlu tuttu - Son Dakika

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