Kremlin: "Maceon'un ziyareti önemli ancak önemli atılımlar beklemiyoruz" - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gerçekleştireceği toplantıdan önce Kremlin tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna konusunun çözümü için önemli bir adım fakat büyük atılımlar beklemiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron'un bugün Moskova'da gerçekleştirecekleri toplantı öncesinde Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, "Ukrayna konusunu çözümü için önemli bir adım fakat büyük atılımlar beklemiyoruz. Durum, tek bir toplantıda belirleyici atılımlar beklemek için çok karışık" açıklamasını yaptı. Peskov, Fransız liderin, Rusya ziyaretinin çok önemli olduğuna değinerek iki ülke liderini uzun ve önemli bir toplantının beklediğini belirtti. Peskov, "Macron, Putin'e Ukrayna konusunda ortak çözümler üretmek ve gerilimi azaltmak için belirli fikirlerle geldiğini söyledi" dedi.

Öte yandan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ın da Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere önümüzdeki hafta Moskova ve Kiev'de olacağı bildirildi.

(İHA)