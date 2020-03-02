Kremlin: Moskova, Suriye'de Türk uçaklarının güvenliğini garanti edemez - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kremlin: Moskova, Suriye'de Türk uçaklarının güvenliğini garanti edemez - Son Dakika Dünya

Kremlin: Moskova, Suriye'de Türk uçaklarının güvenliğini garanti edemez

6 saat önce

Suriye ordusu İdlib bölgesi üzerindeki hava sahasını kapattığını duyurduktan sonra Moskova Suriye’de uçan Türk jetlerin güvenliğini garanti edemeyeceğini açıkladı

Kremlin: Moskova, Suriye'de Türk uçaklarının güvenliğini garanti edemez, System.String[]

Suriye ordusu İdlib bölgesi üzerindeki hava sahasını kapattığını duyurduktan sonra Moskova Suriye'de uçan Türk savaş jetlerinin güvenliğini garanti edemeyeceğini açıkladı.


Ayrıca, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov pazartesi günü yaptığı açıklamada, gelecek perşembe Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İdlib konusunu görüşmek için bir araya geleceklerini doğruladı.

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Moskova, Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:24 
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