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Kremlin: Moskova, Suriye'de Türk uçaklarının güvenliğini garanti edemez
6 saat önce
Suriye ordusu İdlib bölgesi üzerindeki hava sahasını kapattığını duyurduktan sonra Moskova Suriye’de uçan Türk jetlerin güvenliğini garanti edemeyeceğini açıkladı
Suriye ordusu İdlib bölgesi üzerindeki hava sahasını kapattığını duyurduktan sonra Moskova Suriye'de uçan Türk savaş jetlerinin güvenliğini garanti edemeyeceğini açıkladı.
Ayrıca, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov pazartesi günü yaptığı açıklamada, gelecek perşembe Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İdlib konusunu görüşmek için bir araya geleceklerini doğruladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:24
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