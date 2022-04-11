Kremlin: NATO'nun genişlemesi Avrupa'da güvenliği artırmaz - Son Dakika
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Kremlin: NATO'nun genişlemesi Avrupa'da güvenliği artırmaz

11.04.2022 15:09
Kremlin: NATO'nun genişlemesi Avrupa'da güvenliği artırmaz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması halinde Avrupa'da güvenliğin artmayacağını belirterek "NATO, barış ve istikrar sağlayan bir ittifak değildir.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması halinde Avrupa'da güvenliğin artmayacağını belirterek "NATO, barış ve istikrar sağlayan bir ittifak değildir. İttifak'ın daha fazla genişlemesi de kesinlikle Avrupa'da güvenliği artırmaz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemde gündemde daha fazla yer alan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme ihtimalini değerlendirdi.

NATO'nun bir çatışma aracı olduğunu savunan Peskov "NATO barış ve istikrarı sağlayan bir ittifak değildir, İttifak bir çatışma aracıdır. İttifak'ın daha fazla genişlemesi de kesinlikle Avrupa'da güvenliği artırmaz." yorumunda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 7 Nisan'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna savaşının aylar hatta yıllarca sürebileceğini, Finlandiya ve İsveç'in İttifak'a dahil olmayı istemeleri durumunda, bu talebin hızlı biçimde gerçekleştirileceğini söylemişti.

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Dmitriy Peskov, Finlandiya, Kremlin, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kremlin: NATO'nun genişlemesi Avrupa'da güvenliği artırmaz - Son Dakika


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