Kremlin: Prigojin'in cenaze törenine ilişkin karar akrabalarıyla birlikte alınacak - Son Dakika

Kremlin: Prigojin'in cenaze törenine ilişkin karar akrabalarıyla birlikte alınacak

Kremlin: Prigojin\'in cenaze törenine ilişkin karar akrabalarıyla birlikte alınacak
Son Güncelleme: 28.08.2023 14:38

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, öldüğü bildirilen Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in cenaze törenine ilişkin henüz bir karar alınmadığını belirterek, "Bu tür kararlar, her zaman akrabalarıyla birlikte ve akrabaların kararına göre alınır." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, öldüğü bildirilen Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in cenaze törenine ilişkin henüz bir karar alınmadığını belirterek, "Bu tür kararlar, her zaman akrabalarıyla birlikte ve akrabaların kararına göre alınır." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakında bir görüşme gerçekleştireceklerini ifade eden Peskov, "Zamanı gelince resmi duyuruyu yapacağız." diye konuştu.

Tahıl anlaşmasının tekrar başlatılması için Rusya, Türkiye ve Katar'ın yer aldığı bir formülün de gündemde olduğunu anlatan Peskov, "Katar'ın da katılımıyla çeşitli etkileşim seçenekleri var ancak şu anda bu konuyla ilgili somut anlaşmalar yok." şeklinde konuştu.

Tver'de özel jetin düşmesi sonucu öldüğü bildirilen Prigojin'in cenaze töreniyle ilgili Peskov, "Cenaze törenine ilişkin bilgim yok, o yüzden bir şey söyleyemem. Bir karar alındığında açıklama yapılır. Bu tür kararlar her zaman akrabalarıyla birlikte ve akrabaların kararına göre alınır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yevgeniy Prigojin, Dmitriy Peskov, Kremlin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kremlin: Prigojin'in cenaze törenine ilişkin karar akrabalarıyla birlikte alınacak - Son Dakika


Son Dakika
14:58 Eski eşiyle barıştığı konuşulan Hadise'den manidar sözler: Boş kalplerle vaktini harcama
14:57 Uyuşturucu operasyonunda şehit edilen polisin intikamı alındı! Operasyon anbean kamerada
14:34 Kılıçdaroğlu uyuşturucuyla ilgili onlarca cümle kurdu, paylaşımın altına ''İstifa et'' yorumu yağdı
14:13 Kadın futbolcuyu dudağından öptüğü için ceza alan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'in annesi açlık grevine başladı
14:12 Ebrar Karakurt, ''Müslüman olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz'' yorumuna kayıtsız kalmadı: Boş yapma Abdülhamid
14:03 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, olsa İstanbul depreminden korktuğu için Berlin'e taşınıyor
14:02 Macron resti çekti! Fransa büyükelçisi Nijer'de kalacak
13:57 Kiev'de savaşta ölen askerlerin mezarı başında kalça dansı yapan iki kız kardeş gözaltına alındı
13:46 Galatasaray, Ramos için gün sayıyor! Oturacağı villa bile hazır
13:25 Konserde dans eden Kalben, kendinden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2023 15:19:19. #1.13#
SON DAKİKA: Kremlin: Prigojin'in cenaze törenine ilişkin karar akrabalarıyla birlikte alınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement