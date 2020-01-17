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Kremlin: "Putin, Berlin'deki Libya Konferansı'na katılacak"
6 saat önce
Kremlin'den yapılan resmi açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Berlin'de gerçekleşmesi planlanan Libya konulu konferansa katılacağı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:20 Kaynak: İHA
Kremlin'den yapılan resmi açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Berlin'de gerçekleşmesi planlanan Libya konulu konferansa katılacağı açıklandı.
Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 19 Ocak'ta Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Berlin'i ziyaret edecek" denildi.
Putin, pazar günü Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak Libya Konferansı'na katılacak. Gerçekleşmesi planlanan konferansa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katılacak.
Öte yandan Libya'da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es Serrac ve Libya'nın darbeci generali Hafter'in de konferansta yer alacağı belirtildi.
(İHA)
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