Son Dakika Haberleri: Kremlin: "Putin Davos'a Katılabilir"

Kremlin: "Putin Davos'a Katılabilir"

1 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Başkanı Vladimir Putin'in 2019'da Davos'ta gerçekleştirilecek Dünya Ekonomik Forumu'na katılabileceğini bildirdi.

Kremlin:
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Başkanı Vladimir Putin'in 2019'da Davos'ta gerçekleştirilecek Dünya Ekonomik Forumu'na katılabileceğini bildirdi.

İsviçre'nin Davos kasabası her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Ekonomik Forumu'nda liderleri ağırlamaya hazırlanıyor. Rus iş dünyasına karşı alınan yaptırım kararlarının geri alınmaması nedeniyle geçtiğimiz yıl Davos'a katılmayan Rusya, bu sene davete yeşil ışık yaktı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2019 Dünya Ekonomik Forumu'na katılabileceğini bildirdi. Henüz net bir kararın verilmediğini söyleyen Peskov, "Davos'taki atmosferde bir değişiklik yapılmasını bekliyoruz. Putin'in Davos'a katılması için sürekli yenilenen bir davet var" dedi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:35 Kaynak: İHA

Vladimir Putin, Rusya Federasyonu, Politika
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